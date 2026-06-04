Alanya'da ikamet kısıtlamaları kalkıyor, iş dünyası memnun

Antalya'nın Alanya ilçesinde yıllardır uygulanan ikamet kısıtlamalarının kaldırılacağı yönündeki açıklama, iş dünyasında memnuniyetle karşılandı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, kararın Alanya'nın ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdem, uzun süredir takip ettikleri ve çözümü için yoğun çaba harcadıkları ikamet sınırlamalarının kaldırılmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Özellikle Mahmutlar, Kestel, Avsallar ve Kargıcak mahallelerinde uygulanan ikamet kısıtlamalarının kaldırılarak yeniden satışlara açılmasının hem bölge hem de ülke ekonomisi açısından son derece yararlı olacağını ifade etti.

Alanya'nın yalnızca bir turizm destinasyonu olmadığını vurgulayan Erdem, ilçenin dünyanın farklı ülkelerinden insanların yaşamayı tercih ettiği uluslararası bir kent konumunda bulunduğunu söyledi. İkamet izni konusunda atılan bu adımın yatırım ortamını güçlendireceğini, ekonomik hareketliliği artıracağını ve Alanya'nın cazibesine önemli katkılar sunacağını kaydetti. Kararın başta inşaat ve emlak sektörü olmak üzere birçok alana olumlu yansıyacağını dile getiren Erdem, "Dünya Şehri Alanya'mız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Destek verenlere de teşekkür eden Erdem, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri, bölge milletvekilleri ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

ALTSO Başkanı Erdem, Alanya'nın ekonomik ve sosyal gelişimi için çalışmaya, üyelerin ve kentin sorunlarını çözüm odaklı bir anlayışla takip etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı