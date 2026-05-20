ALTSO Başkanı Erdem: "Azerbaycan'a düzenlediğimiz iş seyahatinde önemli temaslarda bulunduk"

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Azerbaycan'a düzenlenen iş seyahatinde önemli temaslarda bulunduklarını ve yatırım imkanlarını yerinde incelediklerini söyledi. Ayrıca 'Tarihte Alanya' kitabının yeniden basımı da meclis toplantısında ele alındı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet Kural başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya iş dünyasına uzun yıllar hizmet verecek, modern ve tüm ihtiyaçları karşılayacak yeni hizmet binasının Alanya'ya değer katacağını belirterek, mayıs ayı yönetim kurulu faaliyetleri ile ilgili olarak meclis üyelerine bilgi verdi. Azerbaycan'a düzenlenen iş gezisi hakkında da açıklamalarda bulunan Erdem, "İş insanlarımızın katılımıyla Azerbaycan'a düzenlediğimiz iş seyhatinde önemli temaslarda bulunduk. Yatırım imkanları konusunda yerinde inceleme fırsatı yakaladık" dedi.

ALTSO'nun katkılarıyla yeniden basımı gerçekleştirilen "Tarihte Alanya" kitabının yazarı Faruk Nafiz Koçak da meclis toplantısına katıldı. Koçak yaptığı konuşmada, "Kıymetli Başkanımız Eray Erdem ve Meclis Başkanımız Mehmet Kural başta olmak üzere ALTSO'ya çok teşekkür ederim. Alanya'mız için önemli bir yere sahip olan kitabımızın yeni basımı ALTSO'nun katkılarıyla gerçekleştirildi" diye konuştu.

ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural ise Tarihte Alanya kitabının Alanya için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Alanya'mızın kültürel çalışmalarına her zaman destek veriyoruz. Bu anlamda Tarihte Alanya kitabı da çok önemli. Kıymetli yazarımız, büyüğümüz Faruk Nafiz Koçak'a bu önemli eseri için çok teşekkür ediyorum. Sayın Koçak, Alanya'mızın önemli değerlerinden, yaşayan tarihlerinden biridir. Kendisine minnettarız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
