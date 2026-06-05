Altıntaş'ta Öğrenciler Kendi Sebzesini Yetiştiriyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesini ziyaret ederek okulda yürütülen tarımsal üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serdar Koyuncu'nun da katıldığı ziyarette, okul bünyesinde oluşturulan sera ve tarım alanları gezilerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. "Kendi üreten, kendi tüketen okul" anlayışıyla hayata geçirilen proje kapsamında, okul pansiyonunun ihtiyaç duyduğu sebzelerin önemli bir bölümünün okul tarafından karşılanması hedefleniyor.

Proje doğrultusunda sera içerisinde domates, salatalık ve biber gibi pansiyonda yoğun olarak tüketilen sebzelerin yetiştirilmesi planlanırken, sera çevresinde oluşturulan tarım alanlarında ise çilek, kavun, karpuz, bal kabağı ve çeşitli yeşilliklerin ekimi gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin üretim süreçlerine aktif olarak katıldığı çalışmalarla tarımsal farkındalığın artırılması, uygulamalı öğrenme ortamlarının geliştirilmesi ve üretim kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Ziyaret sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, okulda yürütülen çalışmaları takdir ederek projeye katkı sunan yönetici, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı