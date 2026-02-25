Altıntaş'ta okul-sanayi iş birliğini güçlendirme çalışmaları
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Hamilik Protokolü kapsamında, bir plastik firmasına okul-sanayi iş birliğini güçlendirmeye yönelik ziyaret gerçekleştirildi.
Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ebru İnci Beyribey ve alan öğretmenleriyle birlikte ilçede faaliyet gösteren bir plastik firmasını ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette okul-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak uygulamalı eğitim imkanları ve sektörle yürütülebilecek ortak projeler üzerine istişarelerde bulunuldu. Alan öğretmenleri, üretim süreçlerini yerinde inceleyerek sektörel gelişmeleri gözlemleme fırsatı buldu.
Ziyaretin, öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırmaya ve iş dünyasına daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olduğu belirtildi.
Yetkililer, mesleki eğitimde güçlü iş birlikleri kurarak geleceğe değer katmaya devam edeceklerini ifade etti. - KÜTAHYA