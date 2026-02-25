Haberler

Altıntaş'ta okul-sanayi iş birliğini güçlendirme çalışmaları

Altıntaş'ta okul-sanayi iş birliğini güçlendirme çalışmaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Hamilik Protokolü kapsamında, bir plastik firmasına okul-sanayi iş birliğini güçlendirmeye yönelik ziyaret gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Hamilik Protokolü kapsamında, bir plastik firmasına okul-sanayi iş birliğini güçlendirmeye yönelik ziyaret gerçekleştirildi.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ebru İnci Beyribey ve alan öğretmenleriyle birlikte ilçede faaliyet gösteren bir plastik firmasını ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette okul-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak uygulamalı eğitim imkanları ve sektörle yürütülebilecek ortak projeler üzerine istişarelerde bulunuldu. Alan öğretmenleri, üretim süreçlerini yerinde inceleyerek sektörel gelişmeleri gözlemleme fırsatı buldu.

Ziyaretin, öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırmaya ve iş dünyasına daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olduğu belirtildi.

Yetkililer, mesleki eğitimde güçlü iş birlikleri kurarak geleceğe değer katmaya devam edeceklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi

Hedefteki bakana sahip çıkan Erdoğan'dan 168 isme sert sözler
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı! Çığlıklara ilk komşular koştu

Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
500 milyon dolar serveti var! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

500 milyon dolar serveti var! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı! Çığlıklara ilk komşular koştu

Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı
Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var
Galatasaray'ı yenen takıma FIFA'dan şok ceza

Galatasaray'ı yenen takıma şok ceza