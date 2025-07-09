Altıntaş'ta Biçerdöver Hasat Kontrolleri Yapıldı

Altıntaş'ta Biçerdöver Hasat Kontrolleri Yapıldı
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Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, biçerdöver hasat kontrolleri sırasında çiftçilere yangın söndürme tüpü ve su tankeri bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöver hasat kontrolleri gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Altıntaş, Pusan, Aykırıkçı ve Kuyucak köylerinde yapılan biçerdöver hasat kontrollerinde özellikle en az 2 adet yangın söndürme tüpü ve su tankeri bulundurulması konusunda uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince, hasat sezonunun güvenli ve verimli geçmesi için tüm üreticilerin gerekli tedbirleri almasının büyük önem taşıdığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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