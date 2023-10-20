Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 854 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 741 bin lira, en yüksek 1 milyon 859 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,2 artışla 1 milyon 854 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.863 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 100 milyon 769 bin 409,12 lira, işlem miktarı ise 2.863,65 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 231 milyon 834 bin 833,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: