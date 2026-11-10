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Altının kilogram fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 578 bin liraya indi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 578 bin liraya geriledi. Altında toplam işlem hacmi 5 milyar 884 milyon 475 bin 538,65 lira, işlem miktarı 895,04 kilogram oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 578 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 570 bin lira, en yüksek 6 milyon 665 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 578 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 640 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 884 milyon 475 bin 538,65 lira, işlem miktarı ise 895,04 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 897 milyon 215 bin 734,72 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Nil Kıymetli Madenler, Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Eforgold Kıymetli Madenler, BLZ Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.640.000,004.125,00
En Düşük6.570.000,004.029,00
En Yüksek6.665.000,004.130,85
Kapanış6.578.000,004.080,00
Ağırlıklı Ortalama6.616.683,364.079,85
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.884.475.538,65

Toplam İşlem Miktarı (Kg)895,04

Toplam İşlem Adedi89

Kaynak: AA
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