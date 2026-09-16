Haberler

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 777 bin liraya yükseldi

Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 777 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 777 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 706 bin 500 lira, en yüksek 6 milyon 781 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,4 artışla 6 milyon 777 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 682 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 449 milyon 58 bin 537,43 lira, işlem miktarı ise 362,87 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 856 milyon 758 bin 992,27 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, QNB Bank, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.682.000,004.260,00
En Düşük6.706.500,004.328,55
En Yüksek6.781.000,004.339,30
Kapanış6.777.000,004.339,30
Ağırlıklı Ortalama6.750.668,984.328,98
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.449.058.537,43

Toplam İşlem Miktarı (Kg)362,87

Toplam İşlem Adedi31

Kaynak: AA
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren çıkış: Eşel mobil 2027'de olmayacak

Araç sahiplerini endişelendiren sözler: 2027'de olmayacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir haber alınamıyordu: 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Günler sonra fark ettiler! 63 yaşındaki adamın talihsiz sonu
Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu

Veliaht Prens'in ülkesi zorda! İki nokta balistik füzelerle vuruldu
Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Çığlıkları duyan aile sokağa indi

Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Çığlıkları duyan aile sokağa indi
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda

Yine göğsümüzü kabarttı: Çılgın Türk Arda
ChatGPT'ye oğlunu öldürmek istediğini söyledi ve tutuklandı

ChatGPT'ye korkunç planını anlattı! OpenAI FBI'a bildirdi
Transfere 366 milyon euro harcadılar! 5 maçta sadece 1 gol attılar

Ne olacak bu takımın hali? 366 milyon euro 1 gol

Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti

Et ürünlerinin satışında kurallar sil baştan! O ifade artık yasak