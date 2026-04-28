Altının kilogram fiyatı 6 milyon 660 bin liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 660 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 610 bin lira, en yüksek 6 milyon 792 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 düşüşle 6 milyon 660 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 800 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 17 milyar 26 milyon 339 bin 591,72 lira, işlem miktarı ise 2 bin 557,15 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 17 milyar 425 milyon 288 bin 18,47 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Zirve Değerli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Anadolubank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.800.000,004.690,00
En Düşük6.610.000,004.536,20
En Yüksek6.792.000,004.711,65
Kapanış6.660.000,004.555,00
Ağırlıklı Ortalama6.628.032,344.614,05
Toplam İşlem Hacmi (TL)17.026.339.591,72

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.557,15

Toplam İşlem Adedi115

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
