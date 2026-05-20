Altının kilogram fiyatı 6 milyon 595 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,6 düşüşle 6 milyon 595 bin liradan kapattı. Toplam işlem hacmi 13,7 milyar lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 566 bin 600 lira, en yüksek 6 milyon 716 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 düşüşle 6 milyon 595 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı pazartesi gününü 6 milyon 702 bin 400 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 728 milyon 128 bin 499,43 lira, işlem miktarı ise 2 bin 89,50 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 997 milyon 295 bin 915,51 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.702.400,004.573,40
En Düşük6.566.600,004.434,00
En Yüksek6.716.000,004.553,00
Kapanış6.595.000,004.500,00
Ağırlıklı Ortalama6.586.177,004.493,37
Toplam İşlem Hacmi (TL)13.728.128.499,43

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.089,50

Toplam İşlem Adedi150

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
