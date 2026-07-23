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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 185 bin liraya geriledi

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Borsa İstanbul’da standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 185 bin liraya indi. Gün içinde en düşük 6 milyon 185 bin, en yüksek 6 milyon 255 bin lira seviyesi görüldü. Toplam işlem hacmi 4,9 milyar lirayı aştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 185 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 185 bin lira, en yüksek 6 milyon 255 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 185 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 238 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 935 milyon 898 bin 492,53 lira, işlem miktarı ise 797,72 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 962 milyon 322 bin 109,75 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler, Şura Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.238.000,004.122,30
En Düşük6.185.000,004.032,50
En Yüksek6.255.000,004.155,00
Kapanış6.185.000,004.032,50
Ağırlıklı Ortalama6.208.599,004.072,86
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.935.898.492,53

Toplam İşlem Miktarı (Kg)797,72

Toplam İşlem Adedi83

Kaynak: AA
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