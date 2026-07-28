Haberler

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 134 bin liraya düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 134 bin liraya indi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 134 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 123 bin 999 lira, en yüksek 6 milyon 161 bin 899 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 düşüşle 6 milyon 134 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 210 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 815 milyon 787 bin 477,07 lira, işlem miktarı ise 621,05 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 863 milyon 139 bin 838,35 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.210.000,004.090,00
En Düşük6.123.999,003.995,00
En Yüksek6.161.899,004.069,00
Kapanış6.134.000,003.995,00
Ağırlıklı Ortalama6.148.681,754.047,59
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.815.787.477,07

Toplam İşlem Miktarı (Kg)621,05

Toplam İşlem Adedi55

Kaynak: AA
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk rest çekti: Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gidemezsin

Okan Buruk rest çekti: Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gidemezsin
Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca

Ezeli rakipten Cerny'e kanca! Beşiktaş'ın kalbini söküp alacaklar
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış

Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı
Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret

Hayko Cepkin ifade için adliyede: Gazetecilere büyük ayıp