Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 868 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 868 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 868 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 797 bin lira, en yüksek 1 milyon 868 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 4 artışla 1 milyon 868 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 797 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 886 milyon 539 bin 601,88 lira, işlem miktarı ise 2.704,37 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 999 milyon 404 bin 322,82 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: