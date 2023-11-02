Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 797 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 792 bin lira, en yüksek 1 milyon 847 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 2,5 azalışla 1 milyon 797 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 844 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 997 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 800 milyon 100 bin 181,53 lira, işlem miktarı ise 997,26 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 801 milyon 135 bin 681,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: