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Altının gramı 2 bin 653 liradan işlem görüyor

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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 653 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 2 bin 653 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 413 liradan ve cumhuriyet altını 17 bin 588 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 düşüşle 2 bin 447 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,40 artışla 2 bin 456 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde açıklanan verilerden alınan sinyaller gelecek dönem için pozitif beklentilerin güçlenmesine neden oluyor. Dün, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile tahminlerin altında arttı. Art arda dördüncü ayda yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, ülkede enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini gösterdiğini aktararak, bunun da bankanın istihdamı maksimuma çıkarma olan diğer hedefine daha fazla odaklanmasına olanak tanıyacağını belirtti. Söz konusu gelişmelerin ardından Fed'in eylülde 50 baz faiz indirime gideceğine ilişkin beklentiler güç kaybetse de bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indireceğine yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürdü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi enflasyon endişelerinin yatışmasıyla düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda yüzde 3,84'te, dolar endeksi de 102,6'da dengelendi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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