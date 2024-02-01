Altının gramı 1995 Lira seviyesinde işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1995 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,14 düşüşle 1983 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1995 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 610 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 2 bin 42 dolar seviyesinde dengelendi.

FED POLİTİKA FAİZİNİ SABİT BIRAKTI

Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) politika faizini sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powel'ın, faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajını vermesinin, altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.Dün, Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Powell da para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.