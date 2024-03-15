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Altında yükseliş sürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

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Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 245 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 290 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 2 bin 234 liradan tamamladı. Altının gramı yeni güne ise değer kazancıyla başlayarak 2 bin 245 lira seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.30 çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 290 liradan satılıyor.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE GEÇ BAŞLAYACAĞI ENDİŞESİ

ABD'de tüketici enflasyonunun ardından dün de üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişeleri arttı.

Söz konusu endişelerle altının onsu dün yüzde 0,6 azalışla günü 2 bin 162 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, gelecek hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında Fed'in faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını, Bankanın faiz indirimine başlama ihtimalinin mayıs için de önemli ölçüde azaldığını bildirdi.

Fed'in faiz indirimlerine yüzde 60 ihtimalle haziranda başlayabileceği fiyatlamasının öne çıktığını kaydeden analistler, açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin söz konusu fiyatlamaları etkileyebileceğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların direnç, 2 bin 160 ve 2 bin 140 doların ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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