Altının Gram Fiyatı Yatay Seyirle Başladı

Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.487 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü döviz kuruna paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 1.487 liradan tamamladı. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.