Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte fiyatlar

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yükseliş kaydeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 2 bin 350 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, saat 10.20 itibarıyla 2 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 190 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 310 liradan satılıyor.

FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI ALTINI ETKİLEYECEK

Dün yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün 2 bin 288,5 dolarla rekor kırmasının ardından artan satış baskısıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 2 bin 273 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin güçlenmesiyle dolar endeksinin güçlendiğini ve tahvil piyasalarında satış baskısının arttığını kaydederek, artan alternatif maliyetine karşın altına olan talebin güçlü kaldığını ifade etti.

Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği açıklamalar başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımların odağına olduğunu aktaran analistler, konuşmadan ve verilerden alınacak sinyallerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, altının ons fiyatında 2 bin 80 ve 2 bin 300 doların direnç, 2 bin 250 ve 2 bin 230 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.