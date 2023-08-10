Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.667 liradan işlem görüyor

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 1.673 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1.667 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.740 liradan, cumhuriyet altını 11.070 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.920 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

MOODY'S'TEN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Öte yandan, dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azalması halinde görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımının gündeme getirilebileceğine vurgu yaptı. Türkiye'de Ortodoks politikalara dönüşün beklenilenden daha hızlı gerçekleştiği kaydedilen değerlendirmede, bu durumun tahmin edilebilirliği artırdığı bildirildi. Analistler, söz konusu gelişmelerin Türk lirası varlıklar açısından olumlu olduğunu ifade ederek, son dönemde toparlanmaya başlayan yabancı ilgisini desteklemesinin beklendiğini dile getirdi.

ONS ALTINDA 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.