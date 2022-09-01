Altının gram fiyatı 994 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 994 ira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.594 lira, cumhuriyet altını da 6.708 liradan satılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 1.000 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışının altında 994 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.594 lira, Cumhuriyet altını da 6.6708 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.703 dolardan işlem görüyor. Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. FED'DEN 75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR Para piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlenmeyi sürdürdüğünü belirten analistler, bugün açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi. Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Aslan Tam Gemi Şok Denemeleri Merkez Bankası Finans Ekonomi Güncel Haberler

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