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Altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor

Ekonomi Haberleri

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 990 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1588 liradan, cumhuriyet altını ise 6617 TL'den satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 982 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından 990 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.588 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 617 liradan satılıyor. Cuma günü yüzde 1,3 azalışla günü 1.644 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,8 artışla 1.657 dolardan işlem görüyor. Analistler, enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve resesyon kaygılarıyla küresel piyasalardaki dalgalı seyrin sürdüğünü ifade etti.

KASIM AYINDA FED'İN FAİZİ BİR KEZ DAHA ARTIRMASI GÜNDEMDE

Hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcı fiyatlamalarında etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısına ilişkin 75 baz puanlık faiz artırımı tahminlerinin güçlenip güçlenmeyeceğinin önem arz ettiğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminin nispeten sakin olduğunu belirterek, merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ve jeopolitik gerilimlere ilişkin haber akışının yakından izleneceğini vurguladı. Tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de ön planda olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 doların destek, 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA / Ekonomi

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