Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor

Ekonomi Haberleri

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 985 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarla çeyrek altın 1573, cumhuriyet altını ise 6575 liradan satılıyor

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,6 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 978 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 985 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.573 lira, Cumhuriyet altını da 6.575 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.644 dolardan işlem görüyor. Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlarında oynaklığa neden olduğunu söyledi.

PİYASALARDA SON DURUM

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde piyasaların dalgalı bir seyir izlediğini kaydeden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarla gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasının beklendiğini ifade etti.

Fed'in bu hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin net bir yönelim bulunmuyor. Buna göre, Fed'in aralıkta yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 44 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Bugün İngiltere ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 doların destek, 1.660 ve 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Cumhuriyet Fed Finans Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title