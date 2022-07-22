Altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 980 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.600 lira, cumhuriyet altını da 6.646 liradan satılıyor. Dün, dolar kuru ve ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 978,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 980 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.600 lira, Cumhuriyet altını da 6.646 liradan satılıyor. Dün, yüzde 1,3 artışla günü 1.718,5 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.716,4 dolardan işlem görüyor. PİYASALARDA SON DURUM Analistler, resesyon ve enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü belirterek, veri odaklı değerlendirmelerin ön plana çıkmaya devam ettiğini söyledi. ABD'nin önemli ekonomik göstergelerinden biri olan ilk kez işsizlik maaşına başvuranların geçen hafta 251 bine çıkması ile 8 ayın zirvesine yükselmesinin ülkede resesyon endişelerini artırdığını aktaran analistler, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda yüzde 70 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını dile getirdi.

Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) 11 yıl sonra ilk kez üç temel politika faizinde artışa gittiğini anımsatarak, ECB'nin beklentinin üzerindeki faiz artırımı kararıyla negatif faiz dönemine de son verdiğine dikkati çekti. DİRENÇ KONUMU BELİRLENDİ Bugün, ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Cumhuriyet Finans Ekonomi Haberler

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