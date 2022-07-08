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Altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 965 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.545 lira, cumhuriyet altını da 6.498 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 965 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından 965 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.545 lira, Cumhuriyet altını da 6.498 liradan satılıyor. Dün, yüzde 0,1 artışla günü 1.740,2 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 1.734,9 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de enflasyon ve resesyona ilişkin endişelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi. Dün ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin yaptıkları açıklamalarda resesyon riskinin korkulduğu kadar güçlü olmayabileceğini söylediklerini anımsatan analistler, Fed'in önceliğinin enflasyonu kontrol altına almak olduğunu ifade etti.

Analistler, Fed'in para politikası kararlarında bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdamı dikkatle takip etmesinin verinin önemini artırdığını belirterek, açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de işsizlik oranlarının ve toptan stokların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

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