Altının gram fiyatı 965 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 965 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.544 lira, cumhuriyet altını da 6.530 liradan satılıyor. Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 965,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 965 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.583 lira, Cumhuriyet altını da 6.468 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,1 artışla 1.711,7 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.708,1 dolardan işlem görüyor. PİYASALARDA SON DURUM Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentilerin devam ettiğini belirterek, yarınki Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları öncesinde altın fiyatlarının dar bant içinde yatay bir seyir izlediğini kaydetti. Bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek, 1.730 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Finans Ekonomi Haberler

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