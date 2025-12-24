Haberler

Altının gramı 6 bin 192 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Gram altın, güne 6 bin 192 liradan işlem görerek önceki kapanışın üzerine çıktı. Çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları da yükseliş gösterdi. Global piyasalardaki gelişmeler ve jeopolitik gerilimler, kıymetli metallere olan talebi artırıyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 192 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 6 bin 187 liradan tamamladı. Güne yatay başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla 6 bin 192 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 295 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 14 liradan satılıyor.

ABD ekonomisinin tahminleri aşan büyüme performansı, gümrük tarifelerinin ülke ekonomisi üzerindeki olası etkilerine yönelik belirsizlikleri azaltırken, bu durum varlık fiyatlamalarında belirleyici oluyor.

Bunun yanı sıra dünya genelinde başta Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere jeopolitik gerilimlerin artabileceğine ilişkin endişeler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini sürdüreceğine dair beklentiler ve merkez bankalarının devam eden altın alımlarıyla kıymetli metallere talep güçlendi.

Altının ons fiyatı rekorunu 4 bin 526 dolara taşırken, gümüşün onsu da 72,7 dolara çıktı. Şu sıralarda ise altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 494 dolardan, gümüşün onsu yüzde 1,2 artışla 72,4 dolarda işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
