Altının gram fiyatı 1.104 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.104 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatına paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 1.113 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,81 altında 1.104 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.815 lira, Cumhuriyet altını da 7.360 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü 1.837 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 1.820 dolardan işlem görüyor. ANALİSTLERİN GÜNDEMİ Analistler, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde artış kaydettiğini belirterek, bu durumun merkez bankalarının faiz artırımlarına öngörülenden daha uzun süre devam edebileceği endişesini güçlendirdiğini bildirdi. Para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yüzde 82 ihtimalle 25 baz puan ve yüzde 18 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gideceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu fiyatlamaların altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesinde cari denge ve ABD'de ocak ayı öncü endeks verilerinin olduğunu kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi. Kaynak: AA / Ekonomi Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyet Finans Ekonomi Haberler

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