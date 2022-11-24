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Altının gram fiyatı 1.052 lira seviyesinden işlem görüyor

Ekonomi Haberleri

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.052 lira seviyesinde işlem görüyor. ynı dakikalarda çeyrek altın 1.725 lira, Cumhuriyet altını da 7.000 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.052 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.725 lira, Cumhuriyet altını da 7.000 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.756 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın dün yayımlanan toplantı tutanaklarındaki ultra şahin duruşun yumuşayabileceğine yönelik vurgulamaların uluslararası piyasada doları baskılarken, altının ons fiyatının yükselmesine neden olduğunu bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında 50 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 75 baz puan faiz artırım ihtimali oldukça zayıflamış görünüyor. Fed'in şubat toplantısında ise 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler ise yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve Almanya'da İfo endekslerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de ise piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyor. Ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinin 150 baz puan düşürülerek yüzde 9'a çekileceğini tahmin ediyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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Kaynak: AA / Ekonomi

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