Altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1035 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.676 lira, cumhuriyet altını da 6.696 liradan satılıyor. Dün ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.032 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1.035 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.676 lira, Cumhuriyet altını da 6.696 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,5 değer kazanmasının arından şu dakikalarda 1.791 dolar seviyesinde yatay seyrediyor. Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından gündeme gelen jeopolitik risklerden destek bulan altın fiyatlarının bugün ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesinde sakin bir seyir izlediğini bildirdi. PİYASALARDA SON DURUM ABD'de açıklanan ikinci çeyrek büyüme verisinin teknik resesyona işaret etmesinin ardından makroekonomik verilerin öneminin arttığını aktaran analistler, bugün yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini söyledi. Piyasa beklentilerine göre, tarım dışı istihdamın 250 bine yavaşlaması, işsizlik oranının yüzde 3,6'da sabit kalması ve ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 artması öngörülüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. Ekonomi AA / Bekir Gürdamar Tam Gemi Şok Denemeleri Cumhuriyet Finans Ekonomi Haberler

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