Altının gram fiyatı 1.025 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1.024,7 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.681 lira, Cumhuriyet altını da 6.866 liradan satılıyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 1.023,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.024,7 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.681 lira, Cumhuriyet altını da 6.866 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.773 dolardan işlem görüyor. PİYASALARDA SON DURUM Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) toplantı tutanakları öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi. Para piyasalarındaki beklentilere göre Fed'in eylülde yüzde 55 ihtimalle 50, yüzde 45 ihtimalle ise 75 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığını anımsatan analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışların öne çıktığını kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. Ekonomi AA / Muhammed Said Tanıl Tam Gemi Şok Denemeleri Fed Finans Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Altının gram fiyatı 1.025 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.