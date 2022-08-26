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Altın fiyatları güne düşüşle başladı! İşte güncel gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları

Ekonomi Haberleri

Altının ons fiyatındaki değişiklik, gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatlarını da etkiledi. Altın fiyatları güne düşüşle başlarken, gram altın bin 25 liradan, çeyrek altın bin 687 liradan, cumhuriyet altını ise 6 bin 730 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.025,21 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.687 lira, Cumhuriyet altını ise 6.864 liradan satışı gerçekleşiyor. Dün yüzde 0,4 artışla günü 1.758,7 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 1.752,12 dolardan işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların merkez bankalarının aksiyonlarına ilişkin daha fazla netlik beklediğini belirtti. Piyasaların Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini ifade etti.

Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 63'e yükseldiğini aktaran analistler, Powell'ın bugünkü konuşmasında Fed'in olası adımlarına ilişkin ipuçları aranacağını açıkladı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğinin altını çizerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

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