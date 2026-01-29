Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Altın fiyatlarındaki rekor artışın ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluştu.
- Gram altın 7.970 liraya ulaştı.
- Çeyrek altın 13.070 liradan işlem gördü.
- Kuyumcuların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Küresel piyasalardaki belirsizlik,jeopolitik gelişmeler ve dolar/TL'deki hareketlilik altının rekor üstüne rekor kırmasına neden oldu. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, tarihi seviyeleri gördü.
ÇEYREK ALTIN 13 BİN LİRAYI GEÇTİ
Sert yükselen gram altın 7.970 liraya ulaştı. Piyasada çeyrek altın 13.070 lira, yarım altın 26.140 lira, tam altın ise 52.280 liradan işlem gördü.
KUYUMCULARIN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Yıllardır altından vazgeçmeyen vatandaşlar da yükselişin ardından soluğu kuyumcularda aldı. Altın yatırımcıları ellerindeki altınları bozdurmak için sıraya girdi. Türkiye'nin dört bir yanında kuyumcuların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.