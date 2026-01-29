Haberler

Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı

Altın fiyatlarındaki rekor artışın ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluştu.

  • Gram altın 7.970 liraya ulaştı.
  • Çeyrek altın 13.070 liradan işlem gördü.
  • Kuyumcuların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Küresel piyasalardaki belirsizlik,jeopolitik gelişmeler ve dolar/TL'deki hareketlilik altının rekor üstüne rekor kırmasına neden oldu. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, tarihi seviyeleri gördü.

ÇEYREK ALTIN 13 BİN LİRAYI GEÇTİ

Sert yükselen gram altın 7.970 liraya ulaştı. Piyasada çeyrek altın 13.070 lira, yarım altın 26.140 lira, tam altın ise 52.280 liradan işlem gördü.

KUYUMCULARIN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yıllardır altından vazgeçmeyen vatandaşlar da yükselişin ardından soluğu kuyumcularda aldı. Altın yatırımcıları ellerindeki altınları bozdurmak için sıraya girdi. Türkiye'nin dört bir yanında kuyumcuların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKemal Gülol:

Gayrimenkul almak için altın biriktir fırsatını bulduğunda oturacagın evini al

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİclal İpek:

bozdurmak saçma altın hep hep artar tarih boyu gerilemedi ki bu hızzz nedir ne güzel malınız yükseliyor

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGazi Göktas:

ne yapacak ölene kadar biriktirip mezarami götürecek

yanıt2
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

