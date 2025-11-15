Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Küresel piyasalardaki hareketlilik ve Fed'in olası faiz indirimi beklentisi altın fiyatlarını yeniden yükselişe geçirdi. Ons altın 4.087 dolar seviyesine çıkarken, iç piyasada gram altın 5.551 TL, çeyrek altın ise 9.076 TL'den işlem gördü. ABD'de hükümet krizinin geçici bütçeyle sona ermesi de altına olan talebi artırırken, uzmanlar fiyatlardaki dalgalanmanın sürebileceğini belirtiyor.
- Ons altın fiyatı 4.087 dolar seviyesine ulaştı.
- Gram altın fiyatı 5.551 TL oldu.
- Çeyrek altın fiyatı 9.076,65 TL olarak kaydedildi.
Fed'in olası faiz indirimi sinyalleri ve ABD'de hükümet krizinin sona ermesi sonrası altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4.087 dolara çıkarken, iç piyasada gram altın 5.551 TL seviyesine ulaştı.
KÜRESEL GELİŞMELER ALTINI YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI
Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik, altın fiyatlarını bir kez daha dikkat çekici seviyelere taşıdı. ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz indirimi beklentilerini güçlendiren açıklamaları ile Başkan Donald Trump'ın geçici bütçeyi onaylayarak hükümet kapanmasını sona erdirmesi, değerli metalde yeni bir yükseliş dalgası yarattı. Güvenli liman talebinin artmasıyla altın fiyatları yukarı yönlü ivme kazandı.
ONS ALTIN VE BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM
Uluslararası piyasalarda ons altın dün akşam itibarıyla 4.087 dolar seviyesinden işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, hafta sonu düşük işlem hacminin etkisiyle 5 milyon 794 bin lira olarak kayıtlara geçti.
15 KASIM 2025 ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 5.551,47 TL
- Çeyrek altın: 9.076,65 TL
- Yarım altın: 18.153,29 TL
- Tam altın: 38.893,52 TL
- Cumhuriyet altını: 36.195,55 TL
- Gremse altın: 94.648,00 TL
- Ons altın: 4.085,89 dolar
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
Jeopolitik gerginlikler, küresel ekonomik belirsizlikler ve para politikalarındaki değişim beklentileri, altını yeniden güvenli liman konumuna taşıyor. Özellikle Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklenti arttığında altın talebi de yükseliyor ve fiyatlarda yukarı yönlü hareket güçleniyor.
YATIRIMCILARIN GÖZÜ FED'DE
15 Kasım itibarıyla altındaki yükseliş eğilimi devam ederken, yatırımcıların odağında Fed'den gelecek yeni mesajlar bulunuyor. Uzmanlara göre belirsizlik ortamı sürdüğü müddetçe altın fiyatlarındaki dalgalanma da devam edecek.