Altında yükseliş hız kazandı! 5 haftanın en yüksek seviyesini gördü
Altın piyasasında yükseliş ivmesi hız kazandı. Gram altın haftaya hızlı bir yükselişle başlayarak 5 bin 812 TL'ye çıktı ve son beş haftanın en yüksek seviyesini gördü. Piyasanın gözü, küresel gelişmeler ve FED'den gelecek mesajlarda.

  • Gram altın 5 bin 812 TL seviyesine çıkarak son beş haftanın en yüksek değerini kaydetti.
  • Ons altın 4 bin 254 dolara yükselerek 21 Ekim'den bu yana en yüksek değerini gördü.
  • ABD faiz vadeli işlemleri aralık ayında faiz indirimi ihtimalini yüzde 87 seviyesinde fiyatlıyor.

Altın piyasasında yükseliş trendi haftanın ilk işlem gününde hız kazandı. Gram altın 5 bin 812 TL seviyesine çıkarak son beş haftanın en yüksek değerini kaydetti. Piyasanın gözü, küresel gelişmeler ve FED'den gelecek mesajlarda.

Küresel piyasalarda ons altın, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesiyle 4 bin 254 dolara kadar yükseldi. Bu seviye, ons altının 21 Ekim'den bu yana gördüğü en yüksek değer oldu. Ekim ayında 4 bin 381 dolarla tarihi rekor kıran ons altın, bugün itibarıyla bu zirvenin yaklaşık yüzde 3 altında işlem görüyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ PİYASAYI ŞEKİLLENDİRİYOR

CME'nin FedWatch verilerine göre, ABD faiz vadeli işlemleri aralık ayında faiz indirimi ihtimalini yüzde 87 seviyesinde fiyatlıyor. Son dönemde FED Guvernörü Christopher Waller ve New York Fed Başkanı John Williams'ın güvercin tonda yaptığı açıklamalar, ayrıca hükümet kapanmasının ardından gelen zayıf ekonomik veriler, bu ay bir faiz indirimi olasılığını güçlendirdi.

FED BAŞKANLIĞI İÇİN HASSETT İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Beyaz Saray ekonomik danışmanı Kevin Hassett, Başkan Donald Trump tarafından uygun görülmesi halinde FED'in bir sonraki başkanı olarak görev yapmaktan memnuniyet duyacağını açıkladı. Trump gibi Hassett de faizlerin daha düşük olması gerektiğini savunan isimler arasında yer alıyor.

VERİ AKIŞI YATIRIMCININ ODAĞINDA

Faiz getirisi olmayan altının düşük faiz ortamlarında daha güçlü performans sergilediğine dikkat çeken uzmanlar, bu hafta açıklanacak ABD imalat verileri ile özel sektör istihdam rakamlarının piyasalar üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. ABD doları ise 17 Kasım'dan bu yana en düşük seviyelerine yakın seyrederek dolar bazlı altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hâle getiriyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERİN SEYRİ

Platin fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 1.669,15 dolara gerilerken, paladyum yüzde 2,3 yükselerek 1.483,51 dolara çıktı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
