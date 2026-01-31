Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti

Altın fiyatları rekor seviyelerin ardından sert bir düzeltme yaşadı. Kapalı Çarşı'da 8 bin TL'ye kadar yükselen gram altın, hem serbest piyasada hem de Kapalı Çarşı'da hızlı bir düşüşle yatırımcıların gündemine oturdu. Dün öğle saatleri itibarıyla 6 bin 914 TL seviyesine kadar gerileyen gram altın, tek günde yaklaşık 900 TL değer kaybetti.

SATIŞ BASKISI ARTTI

Güne 7 bin 242 TL seviyesinden başlayan gram altın, gün içinde artan satışlarla 7 bin TL'nin altına indi. Kapalı Çarşı'da ise fiyatlar 8 bin TL'den 7 bin 354 TL seviyelerine kadar çekildi. Ons altın tarafında fiyatlar 5 bin 20 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor.

FED BELİRSİZLİĞİ ETKİLİ OLUYOR

ABD'de yeni Fed başkanının açıklanacak olması, piyasalarda yön arayışını güçlendirdi. Yeni yönetimin daha güvercin bir para politikası izlemesi ve faiz indirimlerini hızlandırması halinde, altın fiyatlarının yeniden toparlanabileceği değerlendiriliyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER TAKİPTE

ABD–İran hattındaki gerilim ile Rusya–Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler piyasalarda dalgalanmaya neden olmaya devam ediyor. Rusya'nın Kiev ve çevresine yönelik saldırıları geçici olarak durdurmaya sıcak bakması, güvenli liman talebini sınırladı.

GÜMÜŞTE DE SERT GERİ ÇEKİLME

Altındaki düşüş gümüşü de etkiledi. 121,65 dolarla rekor kıran ons gümüş, kısa sürede 110 dolar seviyelerine geriledi. Günlük kayıp yüzde 5'e yaklaşırken, gram gümüş 155 TL civarında işlem görüyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN ŞUBAT UYARISI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şubat ayında sert geri çekilmelerin sürebileceğini belirterek bu hareketlerin "alım fırsatı" olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Memiş, emtia piyasalarında bilinçli yönlendirmeler olduğunu savunarak 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak nitelendirdi.

"10 BİN TL SÜRPRİZ OLMAYACAK"

Memiş, uzun vadede gram altın için dikkat çeken seviyelere işaret ederek, 2026 yılında küresel gelişmelerin hızlanması halinde 10 bin TL seviyelerinin sürpriz olmayacağını ifade etti.