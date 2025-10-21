Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşayacağına dair sinyallerin ardından yatırımcıların kar satışlarıyla altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Gram altın gün içinde 259 lira değer kaybederken, ons altın da yüzde 3'ün üzerinde geriledi.

ÖNCE REKOR SONRA DÜŞÜŞ

Dün 4 bin 381 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran ons altın, bugün ABD-Çin ticaret savaşına dair endişelerin azalması sonrası yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle hızla değer kaybetti. Günün ilerleyen saatlerinde ons altın yüzde 3'ün üzerinde gerileyerek 4 bin 174 dolar seviyesine indi. Sabah seansından bu yana 180 dolarlık düşüş yaşandı.

GRAM ALTIN SAATLER İÇİNDE 259 LİRA GERİLEDİ

Yurt içinde gram altın sabah saatlerinde 5 bin 873 liraya kadar yükselirken, akşam seansına doğru 5 bin 614 liraya kadar düştü. Böylece gram altın, gün içinde yatırımcısına 259 lira kaybettirmiş oldu.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 62'DEN FAZLA ARTIŞ

Buna karşın değerli metal, yıl genelinde yatırımcısına hâlâ yüksek kazanç sağladı. Analistlere göre ons altın, ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları ve zayıflayan dolar gibi etkenlerle yılbaşından bu yana %62'nin üzerinde değer kazandı.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Analistler, piyasaların odağında cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verilerinin bulunduğunu belirtti. Beklentilere göre, dünyanın en büyük ekonomisinde yıllık enflasyonun eylül ayında yüzde 3,1 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu beklenti, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan indirme ihtimalini güçlendiriyor.