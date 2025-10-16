Altında bir rekor daha! Gramı 6 bin TL'ye koşuyor

Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmiyor. Fed'in bu yıl iki kez daha faiz indirimi yapacağına dair artan beklentiler ve ABD-Çin arasındaki siyasi gerilim, güvenli liman talebini güçlendirdi. Bunun sonucunda ons altın, 4.242 dolara ulaşarak tarihi zirvesini tazeledi.

GRAM ALTIN 6 BİN TL BARAJINA YAKLAŞTI

Ons altın, güne 4.208 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4.199 dolar, en yüksek 4.242 dolar seviyeleri görüldü. Şu sıralarda 4.237 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise 5 bin 662 TL'den açılış yaptı. Gün içinde en düşük 5.650 TL, en yüksek 5.707 TL seviyeleri görüldü. Şu sıralarda 5.696 TL'den işlem görüyor.

Ons altındaki yükseliş, gram altına da doğrudan yansıdı. Kapalıçarşı'da ise fiziki gram satış fiyatının 5.930 TL'ye kadar çıktığı öğrenildi. Böylece kritik 6.000 TL eşiğine bir adım kaldı.

DEV BANKADAN ÇARPICI ALTIN TAHMİNİ

Avustralyalı ANZ Bank, değerli metallere ilişkin yeni tahmin raporunu yayımladı. Banka analistlerine göre, 2025 Aralık itibarıyla altın fiyatlarının ons başına kısa süreli gerileyeceğini ancak 2026 Haziran ayında altının yeniden yükselişe geçerek 4.600 dolar seviyesinde zirve yapması bekleniyor.

Aynı raporda gümüşe dair öngörüler de dikkat çekti. ANZ, gümüşün 2026 Haziran ayında ons başına 57,50 dolar seviyesine ulaşarak güçlü bir ralli yapacağını öngörüyor.