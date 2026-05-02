Altınay Savunma, stratejik yeteneklerini SAHA 2026'da sergileyecek

Altınay Savunma Teknolojileri, hareket kontrol sistemlerinden mühimmat bırakma ünitelerine, akıllı sürücü ailesinden ileri enerji çözümlerine kadar kara, hava ve deniz platformlarına yönelik geliştirdiği teknolojileri 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek SAHA 2026'da sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Altınay, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuarda, sahada rüştünü ispatlamış ve ambargolara karşı stratejik kalkan niteliği taşıyan teknolojilerini uluslararası paydaşlarla buluşturmayı hedefliyor.

Altınay'ın fuarda öne çıkaracağı havacılık teknolojileri arasında yeni nesil insansız hava araçlarının uydu bağlantısını kesintisiz şekilde sürdürebilen 4 Eksenli SOTM Anten Pedestali yer alacak. Sistem, ekvatoral bölgelerden kutuplara kadar kesintisiz görüş ötesi (BLOS) veri akışı sağlayarak taktik sahadaki iletişim ağının sürekliliğini destekliyor.

Hava platformlarının vuruş kabiliyetini artırmaya yönelik geliştirilen Akıllı Salan Sistemleri ise pnömatik tahrik mimarisiyle daha güvenli ve hızlı mühimmat bırakma imkanı sunuyor.

Deniz platformları alanında geliştirilen KUŞKAPANI Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi de fuarda sergilenecek sistemler arasında yer alacak. Sistem, zorlu deniz koşullarında helikopterlerin gemiye güvenli inişini mümkün kılarak insan riskini azaltmayı hedefliyor.

Bunun yanı sıra milli gemilerin görev sürekliliğini destekleyen denizcilik sınıfı JP-5 Yakıt İkmal Sistemleri de Altınay'ın donanma için geliştirdiği stratejik lojistik çözümler arasında bulunuyor.

Altınay mühendisleri tarafından geliştirilen XMotion Akıllı Motor Sürücü Ailesi, savunma platformlarının hareketli parçalarına yüksek hassasiyet kazandırmayı hedefliyor. Bu altyapıyı tamamlayan gelişmiş batarya ve enerji depolama sistemleri ise İHA'lar ve otonom sistemler için kritik öneme sahip SWaP (Boyut, Ağırlık ve Güç) optimizasyonunu destekliyor.

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan, fuara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Altınay olarak ülkemizin savunma sanayisindeki tam bağımsızlık doktrininde stratejik bir sorumluluk üstleniyoruz. Gökyüzünden derin denizlere kadar her harekat alanında, platformlarımızın operasyonel emniyetini ve vuruş gücünü garanti altına alan alt sistemleri tamamen milli öz kaynaklarımızla tasarlıyor ve üretiyoruz. SAHA 2026'da sergileyeceğimiz teknolojiler, sadece yerli ihtiyaçlara yanıt vermekle kalmayıp küresel pazarda da 'teknoloji üreten Türk markası' algımızı perçinleyen, rekabetçi ve oyun kurucu çözümlerdir."