Altın Yükselişe Geçti

Gram altın; ons altın ve dolardaki artışın etkisiyle yükselişe geçti. Orta Doğu'da yaşanan çatışma ortamı altına yükseliş olarak yansıdı. Spot piyasada gram altın bin 855 liradan satılıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve savaşın yayılma riski ile birlikte güvenli liman olarak görülen altına talep arttı. Ons altın en son Rusya - Ukrayna savaşı döneminde 2 bin 50 dolar seviyelerini görmüştü. Yılın dip seviyeleri olan bin 800 dolara kadar gerileyen altın Orta Doğu'daki çatışma ortamının başlamasıyla tekrar bin 980 dolar seviyelerini test etti. Gram altın spot piyasada bin 855 liradan, çeyrek altın 3 bin 30 liradan, yarım altın 6 in 60 liradan, tam altın ise 12 bin 80 liradan alıcı buluyor.

"Altın savaş riski ile fiyatlanıyor"

Altın fiyatları ile ilgili görüşlerini belirten Finans Analisti İslam Memiş, "Altın fiyatları son iki haftadır savaş riski altın fiyatlanmaya devam ediyor. Gram altın da yeni rekorlar gördük. Gram altın, bin 867 lira seviyelerine kadar çıkarak yeni rekorları gördü. Şu anda gram altın bin 857 lira seviyesinde seyrediyor. Bu hafta için biraz gerileme yaşanabilir. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Euro bölgesinin faiz kararları var. Her iki Merkez Bankası da faizleri artıracak. Hızlı yükselişlerin ardından kar satışlarını bekliyorum. 1840 dolar seviyesine kadar ons altında bir gerileme yaşanabilir. Yıl sonuna kadar ons altında 2 bin doların üzerine atakların gelmesini bekliyorum" dedi.

2024 yılı için gram altında hedeflerin yüksek olduğunu ifade eden Memiş, "Gram altında bu yıl beklentimiz bin 880 lira seviyesiydi. Bin 867 liraya ulaşmasıyla bu beklentiye yaklaştık. Ancak yıl sonuna kadar tekrar bin 880 direncinin takip etmeye devam edeceğiz. Bu hafta altın yatırımcısına son bir alım fırsatı sunabilir. Gram altın TL fiyatında bin 780 lira seviyesine kadar son bir geri çekilme mümkün olabilir. 2024 yılında 2 bin 500 lira seviyesi gündemde kalmaya devam ediyor. Altın borcu olan veya düğün yapacaklar bu seviyeleri fırsat olarak görebilir" diye konuştu.

"Risk arttıkça altına talep artar"

Orta Doğu'da tansiyonun yüksek olduğunu hatırlatan Memiş, "Yatırımcı elinde bulunan altınları satmak için aceleci davranmamalı. Önümüzdeki aylarda gram altında yeni rekorlar görebiliriz. Yılbaşında gram altın fiyatı 2 bin lira seviyelerine ulaşabilir. Savaş risklerinin oluşması sonrasında da yatırımcı duygusunu kontrol edebilmeli. Varlıklarını panikle satmaması gerekiyor. Belirsizlik devam ediyor. Küresel piyasalar belirsizliği sevmez. Dolayısıyla risk artmaya devam ettiği sürece altın güvenli liman gömleğini tekrar giyer. Rusya-Ukrayna savaşı başladığında ons altın 2 bin 57 dolar seviyesine kadar çıkmıştı. İsrail - Hamas arasındaki çatışmalar başlamadan ons bin 808 dolar seviyesindeydi. Burada da yükselişler görüldü. Ancak tekrar altının ons fiyatının 2 bin dolar üzerinde fiyatlamalar mümkün" şeklinde konuştu. - İSTANBUL