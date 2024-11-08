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Altın fiyatlarında yeni ivme beklentisi güç kazandı

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Ekim ayında ardı ardına zirveler gören güvenli liman altında fiyatlar sert düzeltme hareketi yaşadı. Fed'in faizi indirimi altın fiyatlarındaki bekleyişin sonu olabileceği yorumlarına sebep oldu. Kısmi artışın ardından altın için yeni ralli beklentisi gündeme geldi.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in faiz politikasına odaklanmıştı. Fed faizi yüzde 5'ten yüzde 4.75'e indirdi.

Piyasalar da Fed'in hamlesini fiyatlamaya başladı. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın sert düzeltme hareketiyle karşılaştı. Altın Fed'in faiz indirimi kararı sonrasında hafif toparlanmaya başladı.

Uzmanların yıl sonu için 3 bin dolar tahmininde bulunduğu altında kısa süreli gerileme sürecinin ardından artış beklentisi hakim. Küresel çapta uzmanlar, altının özellikle küresel risk iştahının kabarması durumunda yeni zirvelere doğru hareket edebileceğini öngörüyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2704 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2694 dolar, en yüksek de 2710 dolar seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar 2695 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2976 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2973 lira, en yüksek de 2993 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2975 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3051 liradan alınırken 3091 liradan satılıyor.

İşte haftanın son günü altındaki güncel rakamlar:

Altın yeniden canlanmak istiyor

Altın fiyatlarında yeni ivme beklentisi güç kazandı
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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