Haberler

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle altın ve gram altın yükselişe geçerken, piyasalar Fed'in olası faiz indirimi adımları ve açıklanacak ABD istihdam verilerine kilitlendi.

  • Spot altın 5.040 dolar seviyesinde işlem görüyor.
  • Gram altın 7.081 TL seviyesinde alıcı buluyor.
  • ABD istihdam verileri bugün saat 16.30'da açıklanacak.

Küresel piyasalarda zayıflayan dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki düşüş, değerli metallere olan talebi artırdı. Spot altın sabah saatlerinde 5.060 dolar seviyesine kadar yükselirken, şu sıralarda yüzde 0,35 artışla 5.040 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN 7.081 TL SEVİYESİNDE

Yurt içinde ise gram altın 7.100 TL seviyesini gördükten sonra yüzde 0,38 yükselişle 7.081 TL'den alıcı buluyor. Spot gümüş ise sabah saatlerinde 82 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTIYOR

ABD'de dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki gerileme, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşe yönelmesine neden oldu. Düşük faiz beklentisi, faiz getirisi olmayan altına olan ilgiyi destekliyor.

FED BEKLENTİSİ FİYATLAMALARI ETKİLİYOR

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bu yıl iki kez faiz indirimi yapabileceği beklentisi güçlenmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına Kevin Warsh'ı aday göstermesi de faiz indirimi beklentilerini artırdı. Bugün saat 16.30'da açıklanacak ABD istihdam verileri, Fed'in para politikası kararları açısından kritik öneme sahip bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özel'den çarpıcı Akın Gürlek yorumu: Yarın sabah daha zor olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Konut kredisinde bankalar arası rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi

Konut kredisinde rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
Beşiktaş krizi ayrılık getirdi

Süper Lig devi yüzünden işinden oldu