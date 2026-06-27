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Yatırımcı rehberi

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları haftalık bazda düşüş gösterirken, dolar, avro, sterlin ve İsviçre frangı gibi yabancı para birimlerinde sınırlı yükseliş yaşandı. 2025 sonuna göre en büyük artış yüzde 8,92 ile ABD dolarında görüldü.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,006.198,006.096,77-1,631,58
Cumhuriyet40.464,0041.776,6041.098,36-1,621,57
ABD Doları42,809046,445046,62800,398,92
Avro50,232053,277053,30800,066,12
İngiliz Sterlini57,885061,449061,73300,466,65
İsviçre Frangı54,289057,565057,84500,496,55
(Sürecek)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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