Altın sert yükselişine devam ederken gram altın 1.030 liraya çıktı

Altında hızlı yükseliş kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tarihinin en dip seviyelerini gören altın, bu haftaya sert bir yükselme ile girdi. Ons altın fiyat ibresinin yeşile dönmesi ile hareketlenen altın piyasası son 7 ayın en iyi toparlanmasını yaşadı Gram altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 993 liradan kapatmıştı. Değerli metal dün girdiği artış trendine bugün de devam etti. Yurtiçi piyasalarda altının gramı 1.030 TL'ye kadar çıktı.

Altın, kötü günleri geride bırakarak hızlı bir artış trendine girerken, gram altın fiyatları da yukarı yönlü hareket etti. Yatırımcısının yüzünü güldüren altın, güne artışla başladı.

ALTIN, SENEDE BAŞINDAN BU YANA 11,6 DEĞER KAYBETMİŞTİ

Ons altın, 2022 yılına 1.828 dolardan başlayarak Rusya-Ukrayna Savaşı ile tarihi zirvelere çıkıp,2.070 dolara kadar ulaştı. Tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyon nedeni ile merkez bankalarının sıkı para politikaları izlemesi ayrıca, Fed'in faiz artışı altının değerinin azalmasına neden oldu. Ons altın sene başı fiyatına göre yüzde 11,6 oranında değer kaybetti.

DOLARIN ARTIŞI ALTINI ERİTTİ

Dolar endeksindeki yükseliş başta olmak üzere tahvil faizlerindeki ralli ve azalan risk iştahının azalması değerli metallere olan talebin azalmasına neden olurken dolar tarihi zirvelere çıktı. Dolar endeksindeki artış 1.600 doların altına kadar geriledi.

ALTIN, HAFTA BAŞINDA RALLİYE GİRDİ

Altının gerileme eğilimi haftanın ilk işlem gününden itibaren tersine dönmeye başladı. 1.600 dolara kadar çekilen ons altın, 1.723 dolara kadar çıktı. Bu artış yurtiçi piyasalara da yansıdı. Gram altın fiyatları bin liranın üzerine çıkarak 1.030 liraya kadar yükseldi.

3 Ekim'de, ABD'de ISM imalat endeksinin 50,9 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi ile yükselişi ivme kazanan altının ons fiyatı, pazartesi günü yüzde 2,3 değer kazancıyla 1.700 dolara yükseldi. 7 ayın en hızlı yükselişini gerçekleştiren altının ons fiyatı, dün 0,6 artışla 1.710 dolardan işlem gördü.

Analistler, artan "resesyon" uyarıları ve zayıf ekonomik verilerin, merkez bankalarını "şahin" para politikaları konusunda gevşemeye itebileceği beklentilerinin oluştuğunu belirterek, küresel tahvil faizlerinde yaşanan düşüşün de risk iştahındaki toparlanmaya katkı sağladığını söyledi.

Güncel altın fiyatları:

Gram altın: 1.030

Çeyrek altın: 1.678,00

Cumhuriyet altını: 6.689,00

Yarım altın: 3.349,00