Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Küresel piyasalardaki belirsizlikler yatırımcı davranışlarını yeniden şekillendiriyor. JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, altının yeniden cazibe kazandığını belirterek, mevcut ekonomik ortamda altın yatırımının "yarı-rasyonel bir tercih" olduğunu ifade etti.

10 BİN DOLARA YÜKSELEBİLİR

"Altın yatırımcısı değilim çünkü altını tutmanın yıllık yaklaşık yüzde 4 maliyeti var" diyen Dimon, buna rağmen jeopolitik ve finansal risklerin yüksek olduğu dönemlerde altın fiyatlarının 10 bin dolara kadar yükselebileceğini söyledi.

"HER ŞEY AŞIRI PAHALI"

Küresel piyasalarda varlık fiyatlarının aşırı değerlendiğini belirterek yatırımcıları uyaran Dimon, "Değerlemelere baktığınızda, neredeyse her şeyin pahalı olduğu bir dönemdeyiz. Bu da yatırımcıların risk yönetiminde daha temkinli olmalarını gerektiriyor" ifadelerine yer verdi.

UZUN VADELİ GÜVENLİ LİMAN SİNYALİ

Finans uzmanlarına göre Dimon'un açıklamaları, büyük bankaların dahi altını yeniden ciddi bir varlık sınıfı olarak görmeye başladığının göstergesi. Bu durum, piyasalarda uzun vadeli bir güvenli liman trendinin başlayabileceğine dair güçlü bir sinyal olarak yorumlanıyor.