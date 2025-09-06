Altın Fiyatlarının Yükselişi Devam Ediyor: Yıl Sonu Tahminleri

Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, gram fiyatı 5 bin TL'ye yaklaşan altının gram fiyatının yıl sonu itibariyle 6 bin TL'yi geçeceğini söyleyerek çeyrek altının 10 bin TL'yi bulacağı öngörüsünde bulundu.

Düğünlerin vazgeçilmezi olan ve en güvenilir yatırım aracı olan altının fiyatı yaz ayları itibariyle yükselişini sürdürüyor. Yıllardan beri en doğru ve istikrarlı yatırım aracı olan altın, son günlerde yukarıya doğru ivmeyle artarak gram altın fiyatı 5 bin TL'ye yaklaştı. Hatay'da sarraflık yapan Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, bu yılın sonuna doğru altının yukarıya doğru ivmesini sürdürerek gram fiyatının 6 bin TL'ye ulaşacağını söyledi.

"Altın hala en doğru ve en istikrarlı yatırım aracı halinde, yatırım konusunda ilk başlarda herkesin bildiği altın var"

Altından sonra en kazandıran birimin gümüş olduğunu ifade eden sarraf Ahmet Güney, altının en istikrarlı yatırım aracı olduğunun altını çizerek "Son dönemlerde FED'in faiz tutumuyla, Donald Trump'ın çılgın hareketleri ve inişli çıkışlı birbiriyle çelişen beyanlarının etkisiyle altın kendine bir yön bulmaya çalıştı. Altın ana yönünü yukarı doğru belirleyip ilerlemeye başladı. Şu anda altın, uluslararası arenada bir geri iki ileri şeklinde kendini ifade ediyor. Altın hala en doğru ve en istikrarlı yatırım aracı halinde, ilk başlarda herkesin bildiği bir altın var. Altına paralel olarak ilerleyen bir kahramanımızda gümüş oldu. Gümüş de kendini çok istikrarlı bir şekilde yukarıya doğru taşıyor. Altında hareket kabiliyetini insanların alım gücünü ve piyasa belirliliğini göz önünde bulundurduğumuzda altın şu anda ivme olarak yukarı bir ivme göstermektedir" dedi.

"Bu yılın sonuna doğru gelindiğinde altın fiyatının 6 bin TL olacağını ve dolayısıyla da altın çeyrek fiyatının 10 bin TL ifade edileceğini öngörüyoruz"

Altının gramının kısa süre içerisinde 5 bin TL'yi ve yıl sonu itibariyle 6 bin TL'yi bulacağını ifade eden Güney, "Altın için öngörüleri ne kadar ifade etsek de her halükarda normal ve tahmin edilenden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bundan önceki röportajlarımızda altın, 3 bin TL olacak dedik ve çok kısa bir süre sonra 3 bin TL oldu. Şimdi ise çok gecikmeden ve bir ay kadar bir süre içerisinde tahminimiz 5 bin TL olur. Bu yılın sonuna doğru gelindiğinde altın fiyatının 6 bin TL olacağını ve dolayısıyla da altın çeyrek fiyatının 10 bin TL ifade edileceğini öngörüyoruz. Altın yatırımcılarına genellikle işçiliksiz dediğimiz bilezikleri tavsiye ediyoruz. Sarrafiyeler konusunda; tüm altın, yarım altın, çeyrek altın bölümü de yine aynı şekilde yatırım altına olarak bulunmaktadır. Paketlenmiş 24 ayar ürünler de yatırım altını olarak değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı. - HATAY