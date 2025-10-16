Altın Fiyatlarında Tarihi Yükseliş: Yatırımcılar Güvenli Limana Yöneliyor

Küresel piyasalarda altın fiyatları tarihi rekorlara tırmanırken, yatırımcılar yeniden güvenli limana yöneldi. Ons altın 4 bin 232 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederken, gram altın Türkiye'de 5 bin 912 TL'ye ulaşarak yeni bir eşiği geçti. Son dönemdeki yükselişi değerlendiren DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş yatırımcılara, "Temkinli olmak bu dönemde en değerli refleks" uyarısında bulundu.

Uzmanlara göre yükselişin ardında yalnızca piyasa dalgalanmaları değil, küresel ekonomik yapıda yaşanan köklü değişimler bulunuyor. Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri, Çin-ABD ticaret gerilimleri ve merkez bankalarının güçlü altın alımları, sarı metali yeniden maddi sistemin merkezine taşıdı. Bank of America 2026 için ons altın hedefini 5 bin dolar, ANZ Bank ise yıl sonu beklentisini 4 bin 400 dolar olarak revize etti.

"Bu yükselişte rasyonel kalmak şart"

DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş ise son dönemdeki yükselişi değerlendirirken yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu. Kitiş, "Altında yaşadığımız süreç, sadece fiyat artışından ibaret değil; küresel güven arayışının yansıması. Ancak her yükselişin içinde bir düzeltme potansiyeli vardır. Bu dönemde temkinli olmak, fırsat kadar kıymetlidir. Şu an altındaki ralli, yalnızca tesadüf değil; faiz beklentileri, jeopolitik riskler ve merkez bankası alımlarının ortak etkisiyle şekilleniyor. Ancak bu yükselişin sürdürülebilirliği, yukarıda sayılan risklerin dengelenmesine bağlı. Yani bugün 'altın çağ başlıyor' diye söz etmek mümkün; fakat yarın 'düzeltme kapıda' uyarısını da akılda tutmak şart" dedi.

"Soğukkanlılık ve portföy çeşitliliği son derece önemli"

Kitiş, kısa vadede 6 bin TL seviyesinin test edilmesini muhtemel görürken, orta vadede yatırımcıların duygusal kararlar yerine veriye ve makro gelişmelere dayalı hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Ahmet Cumhur Kitiş, "Ons 4 bin doların üzerinde kalıcılık sağlarsa gram altın için 6 bin 200 - 6 bin 500 TL bandı teknik olarak mümkün. Fakat bu seviyeler kalıcı bir taban değil, geçici dengeler olabilir. Bu nedenle soğukkanlılık ve portföy çeşitliliği son derece önemli" diye konuştu.

"Altın artık yeni rezerv aracı"

Merkez bankalarının rezerv yapısında altın payının hızla arttığını ifade eden Kitiş, "Dünya artık dövize değil, değere yöneliyor. Altın, yeniden bir rezerv standardı haline geliyor. Bu eğilim sadece fiyatı değil, finansal güvenlik algısını da değiştiriyor. Türkiye açısından ise tablo biraz daha hassas. Döviz kurundaki hareketlilik ve yüksek iç talep, gram altını küresel ortalamaların üzerine taşıyor. Buna rağmen 'altın her zaman kazandırır' klişesine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Altın uzun vadede güvenli limandır ama kısa vadede dalgalanabilir. Bu yüzden yatırımcı sabırla ve planla hareket etmeli; yükseliş kadar durgunluk dönemine de hazırlıklı olmalı. Altın çağının bitmediği doğru, ama herkesin aynı anda kazandığı bir dönem de değil bu. Gerçek kazanç, doğru zamanda ve doğru ölçüde hareket etmektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL