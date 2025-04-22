Altın Fiyatlarında Rekor Artış: Ons Altın 3 Bin 500 Doları Geçti
ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik politikaları ve doların zayıflaması nedeniyle yatırımcılar altına yöneliyor. Ons altın 3 bin 500 doları aşarken, gram altın iç piyasada 4 bin 300 lirayı geçti.
Ons altın 3 bin 500 doları görürken, gram altın iç piyasada rekor tazeleyerek 4 bin 300 liranın üzerine çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirel söylemleri, ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı gümrük vergileri, doların küresel çapta zayıflaması, yatırımcıyı güvenli liman olan altına yöneltti. Ons altın rekor tazeleyerek 3 bin 500 doları görürken, gram altın iç piyasada 4 bin 300 liranın üzerine çıkarak tarihi zirveleri gördü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi