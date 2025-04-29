Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor

Kıymetli maden altında rekor seviyelerin ardından düşüş eğilimi hızlandı. Haftaya düşüşle başlayan altın bu haftaki düşüş serisini ikinci gününe taşıdı. Rekorların ardından gelen kâr satışlarının da etkisiyle fiyatlardaki düşüş hız kazandı.

Küresel ticaret savaşlarında bir nebze yumuşama yaşanacağına dair beklentilerin de artmasıyla piyasalar güven kazanırken güvenli limana olan talepte düşüş yaşanıyor. İşte güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 4132 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4087 lira, en yüksek de 4138 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4096 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 4103 liradan alınırken 4170 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3344 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3308 dolar, en yüksek de 3347 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3316 dolardan işlem görüyor.