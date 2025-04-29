Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede
İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

5 saniyede karanlığa gömülen Avrupa ülkelerinde yeni gelişme
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile
İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: Bu 3 ile dikkat edilmeli

İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy, 3 ilimizi uyardı

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki bu düşüşü yakından takip ediyor. Geçen haftalarda 3 bin 500 doları yakalayan ons altın bugüne 3344 dolardan başladı. Sabah saatlerinde 4 bin 100 lira eşiğinin altına gerileyen gram altın, an itibarıyla yüzde 0,9'luk kayıpla 4 bin 96 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kıymetli maden altında rekor seviyelerin ardından düşüş eğilimi hızlandı. Haftaya düşüşle başlayan altın bu haftaki düşüş serisini ikinci gününe taşıdı. Rekorların ardından gelen kâr satışlarının da etkisiyle fiyatlardaki düşüş hız kazandı.

Küresel ticaret savaşlarında bir nebze yumuşama yaşanacağına dair beklentilerin de artmasıyla piyasalar güven kazanırken güvenli limana olan talepte düşüş yaşanıyor. İşte güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 4132 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4087 lira, en yüksek de 4138 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4096 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 4103 liradan alınırken 4170 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3344 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3308 dolar, en yüksek de 3347 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3316 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.