Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
Altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki bu düşüşü yakından takip ediyor. Geçen haftalarda 3 bin 500 doları yakalayan ons altın bugüne 3344 dolardan başladı. Sabah saatlerinde 4 bin 100 lira eşiğinin altına gerileyen gram altın, an itibarıyla yüzde 0,9'luk kayıpla 4 bin 96 lira seviyesinde işlem görüyor.
Kıymetli maden altında rekor seviyelerin ardından düşüş eğilimi hızlandı. Haftaya düşüşle başlayan altın bu haftaki düşüş serisini ikinci gününe taşıdı. Rekorların ardından gelen kâr satışlarının da etkisiyle fiyatlardaki düşüş hız kazandı.
Küresel ticaret savaşlarında bir nebze yumuşama yaşanacağına dair beklentilerin de artmasıyla piyasalar güven kazanırken güvenli limana olan talepte düşüş yaşanıyor. İşte güncel altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATLARI
Gram altın güne 4132 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4087 lira, en yüksek de 4138 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4096 liradan alıcı buluyor.
KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da gram altın 4103 liradan alınırken 4170 liradan satılıyor.
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın güne 3344 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3308 dolar, en yüksek de 3347 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3316 dolardan işlem görüyor.