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Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor

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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak 2 bin 919 liradan işlem görüyor. Geçtiğimiz gün yüzde 1,1 artışla 2 bin 928 liraya ulaşan gram altın, jeopolitik riskler ve enflasyon beklentileriyle dalgalanmaya devam ediyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne azalışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 2 bin 919 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 900 liradan satılıyor.
Jeopolitik risklerin artması sonrasında altının ons fiyatı dün yüzde 1,1 değer kazanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2.653 dolardan işlem görüyor.

ORTA DOĞU'DAKİ KARIŞIKLIK DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Orta Doğu'daki çatışmaların durumu ve dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor. Dün, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını duyurmuştu. İsrail'in karşılık vereceğine yönelik tehditleri ve İran'ın karşılık verilmesi durumunda daha şiddetli tepki verileceğine ilişkin açıklamalarının ardından bölgede gerilim yüksek kalmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi

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